DNB trekt tijdelijk in bij verzekeraar NN

AMSTERDAM (AFN) - De Nederlandsche Bank (DNB) verhuist tijdelijk naar het kantoor van NN Group (Nationale-Nederlanden) in Amsterdam. Het kantoor van de toezichthouder voor de financiële sector aan het Frederiksplein wordt de komende jaren op de schop genomen. DNB huurt zolang kantoorruimte in hetzelfde gebouw waar NN is gevestigd aan de Spaklerweg.

DNB benadrukt dat er waarborgen zijn ingebouwd om te zorgen dat het toezicht op NN geen gevaarloopt door de tijdelijke verhuizing naar hetzelfde pand als NN. Zo wordt gebruikgemaakt van aparte ingangen, liften en werkruimtes waardoor het volgens DNB ,,feitelijk twee gescheiden kantoren in één gebouw" zijn.

Het huidige gebouw van DNB wordt grondig gerenoveerd. Dat pand moet in 2024 weer beschikbaar zijn.

De kluis van DNB blijft wel in het pand aan het Frederiksplein, inclusief de benodigde beveiliging en alle diensten die met de kluis te maken hebben. De voorraad goud en contant geld verhuist overigens ook. Het is de bedoeling dat het nieuwe DNB Cashcentrum op de marechausseebasis in Zeist in 2022 in gebruik kan worden genomen.