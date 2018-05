Kwart meer winst voor Estée Lauder

Gepubliceerd op | Views: 272

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse cosmeticafabrikant Estée Lauder heeft in het afgelopen kwartaal een kwart meer winst behaald, bij een hogere omzet. Met name de verkoop van huidverzorgingsproducten zat behoorlijk in de lift.

In het derde kwartaal van het gebroken boekjaar werd een nettowinst geboekt van 372 miljoen dollar, tegen 298 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet ging met 18 procent omhoog tot krap 3,4 miljard dollar, ook geholpen door gunstige wisselkoerseffecten. Bij de verkoop van huidverzorgingsproducten klom de omzet met 31 procent. Ook bij de verkoop van make-up, parfum en producten voor haarverzorging was sprake van groei.

Estée Lauder verhoogde zijn verwachtingen voor de omzet en winst in het gehele boekjaar.