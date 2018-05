GE verwacht negatief besluit EU in overname

Gepubliceerd op | Views: 494 | Onderwerpen: Europa

BOSTON (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse industrieconcern General Electric (GE) verwacht dat de Europese Commissie zal besluiten dat het bedrijf misleidende informatie heeft verstrekt rond de overname van de Deense wiekenbouwer LM Wind Power. Mogelijk kan dit tot een boete leiden.

GE kondigde de overname van LM Wind Power ter waarde van 1,5 miljard euro in oktober 2016 aan. De commissie had vorig jaar gezegd dat GE vermoedelijk misleidende informatie heeft gegeven tijdens het onderzoek naar overname. GE stelt in goed vertrouwen te hebben gehandeld en niet de intentie te hebben gehad voor misleiding. Bij een negatief besluit van de commissie kan een boete worden opgelegd. GE kan wel in beroep tegen dat besluit.

Onlangs kreeg het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern Altice een boete van bijna 125 miljoen euro voor een vergelijkbaar vergrijp. Volgens Brussel had Altice niet aan de regels voldaan rond de overname van het Portugese telecombedrijf PT Portugal.