Chipbedrijven in trek op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 783 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - Op de meeste Europese beurzen was de stemming woensdag positief. Op het Damrak vielen de kwartaalberichten van AMG en TKH in de smaak. Ook de Europese chipsector was in trek na de beter dan verwachte resultaten van iPhone-maker Apple. Verder werd uitgekeken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 557,03 punten. Bij de hoofdfondsen noteerde Heineken ex-dividend. De MidKap klom bijna 2 procent tot 786,59 punten, dankzij de sterke koerswinsten van AMG en TKH. De beurzen in Londen en Frankfurt stegen 0,5 en 1,2 procent, Parijs won 0,2 procent.

Bij de middelgrote fondsen ging Advanced Metallurgical Group (AMG) aan kop met een winst van 13 procent. De metalenspecialist zette in het eerste kwartaal meer omzet en winst in de boeken en verwacht dat het bedrijfsresultaat dit jaar een aanzienlijke verbetering zal laten zien.

Air France-KLM

TKH Group volgde met een plus van 9,5 procent. Het technologiebedrijf heeft naar eigen zeggen een sterk eerste kwartaal gedraaid, met een flinke omzetgroei op eigen kracht. Grootste daler in de MidKap was vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties met een verlies van 0,8 procent.

Air France-KLM won 4,5 procent. Volgens berichten in Franse media zijn minder piloten van Air France bereid om te staken. Volgens de berichten zal krap een vijfde van de vliegers donderdag het werk neerleggen in hun roep om betere arbeidsvoorwaarden. Dat was bij een eerdere staking nog ruim een kwart. Bij zustermaatschappij KLM is inmiddels een akkoord bereikt met de piloten.

In de AEX prijkte verlichtingsbedrijf Philips Lighting bovenaan met een winst van 4,4 procent na een adviesverhoging door Morgan Stanley. Levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij met een min van 1,4 procent.

Euro

In Zürich profiteerde de Oostenrijkse chipmaker Austria Microsystems (AMS) van de sterke resultaten van zijn belangrijke afnemer Apple en steeg ruim 6 procent. Ook chipmaker STMicroelectronics deed goede zaken en won in Parijs 4,6 procent. In Amsterdam kreeg chiptoeleverancier Besi er 5,3 procent bij en Dialog Semiconductor won in Frankfurt 8,8 procent.

De euro was 1,1998 dollar waard, tegen 1,2069 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 67,49 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 73,05 dollar per vat.