'Vertrek bestuurder Beter Bed verrassend'

AMSTERDAM (AFN) - Het vertrek van financieel directeur Bart Koops van Beter Bed kwam voor analisten van KBC Securities als een verrassing. Volgens de kenners is er ook niet één-twee-drie een opvolger voor de bestuurder voorhanden.

De aankondiging van Koops, die op 1 augustus vertrekt bij de beddenverkoper, volgde kort op de winstwaarschuwing van het bedrijf. KBC benadrukt dat het bedrijf binnen een jaar zijn algemeen directeur en zijn financieel directeur ziet vertrekken.

De marktomstandigheden voor Beter Bed zijn de afgelopen kwartalen uitdagend geweest en dan met name in Duitsland, zo werd door KBC nog maar eens benadrukt. De marktvorsers zijn met name benieuwd naar de opvolgers en de wijze waarop die de dagelijkse gang van zaken weten te veranderen.

KBC houdt vast aan zijn hold-advies voor Beter Bed met een koersdoel van 10,50 euro. Het aandeel van de beddenverkoper noteerde woensdag op het Damrak kort na de openingsbel 0,5 procent hoger op 8,37 euro.