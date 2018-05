AMG en TKH stralen op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 923

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs ging woensdag licht vooruit. Ook de meeste andere Europese beurzen lieten kleine winsten zien. Op het Damrak vielen de kwartaalberichten van AMG en TKH in goede aarde. Beleggers verwerkten verder de resultaten van iPhone-maker Apple en keken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de plus op 556,67 punten. Bij de hoofdfondsen noteerde Heineken ex-dividend. De MidKap klom 1,6 procent tot 786,59 punten, dankzij de sterke koerswinsten van AMG en TKH. De beurzen in Londen en Frankfurt stegen 0,6 en 0,8 procent, Parijs won 0,1 procent.

Bij de middelgrote fondsen ging Advanced Metallurgical Group (AMG) aan kop met een winst van ruim 10 procent. De metalenspecialist zette in het eerste kwartaal meer omzet en winst in de boeken en verwacht dat het bedrijfsresultaat dit jaar een aanzienlijke verbetering zal laten zien.

Philips Lighting

TKH Group volgde met een plus van 7,5 procent. Het technologiebedrijf heeft naar eigen zeggen een sterk eerste kwartaal gedraaid, met een flinke omzetgroei op eigen kracht. Grootste daler in de MidKap was bodemonderzoeker Fugro met een verlies van 0,7 procent.

In de AEX prijkte verlichtingsbedrijf Philips Lighting bovenaan met een winst van 3 procent na een adviesverhoging door Morgan Stanley. Levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij met een min van 0,7 procent.

Euro

Zakenbank NIBC en distributeur en groothandel B&S Group stegen respectievelijk 1,5 en 1 procent op de lokale markt. ING is het volgen van beide bedrijven gestart met een koopadvies. Houtveredelaar Accsys Technologies klom ruim 4 procent na publicatie van zijn jaarcijfers.

In Londen won Standard Chartered 0,1 procent. De Britse bank, die vooral actief is in Azië, wist de resultaten in het eerste kwartaal te verbeteren dankzij een grotere vraag naar leningen en een verbetering van de kwaliteit van de leningenportefeuille. Het Russische staatsoliebedrijf Rosneft, dat ook een notering heeft in Londen, won ruim 4 procent na aankondiging van een aandeleninkoopprogramma van 2 miljard dollar.

De euro was 1,2025 dollar waard, tegen 1,2069 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 67,70 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 73,45 dollar per vat.