Hugo Boss houdt vast aan doelstellingen

METZINGEN (AFN) - Het Duitse modehuis Hugo Boss kijkt naar eigen zeggen tevreden terug op de eerste maanden van 2018. In alle regio's was volgens het bedrijf sprake van groei, waarbij met name de eigen winkels van het merk en de webwinkel goed presteerden. Het modemerk handhaafde zijn verwachtingen voor het hele jaar.

Volgens topman Mark Langer werd de nieuwe collectie enthousiast onthaald door klanten en betaalden ook eerdere investeringen in het merk zich uit. Het eerste kwartaal van het jaar werd afgesloten met een omzet van 650 miljoen euro, tegen 651 miljoen euro een jaar eerder. Zonder het effect van valutaschommelingen was sprake van een groei met 5 procent. De verkopen in winkels die langer dan een jaar open zijn, vielen in de periode 7 procent hoger uit. In de webshop was sprake van een dubbelcijferige groei.

Hugo Boss investeerde onder meer geld in de kwaliteit van zijn producten en digitale initiatieven. Die extra kosten en de duurdere euro drukten volgens het bedrijf de winstgroei enigszins. Evengoed steeg de nettowinst met 3 procent tot 50 miljoen euro.