AMSTERDAM (AFN) - Accsys Technologies heeft in het boekjaar dat eind maart eindigde een omzet in de boeken gezet van 61 miljoen euro. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder, aldus de beursgenoteerde houtveredelaar op basis van voorlopige cijfers.

De verkoopvolumes van Accoya stegen met 7 procent tot 42.676 kubieke meter. Vooral in de tweede helft van het jaar groeiden de volumes, door onder meer het oplossen van ,,enkele operationele kwesties''. De bouw van de uitbreiding van de Accoya-fabriek is nagenoeg gereed en de voorbereidingen voor de inbedrijfstelling om de jaarlijkse capaciteit met 50 procent te verhogen tot ten minste 60.000 kubieke meter zijn in volle gang. Naar verwachting zullen later dit kwartaal extra volumes beschikbaar komen, aldus Accsys.

De bouw van de Tricoya-fabriek in Hull verloopt volgens plan om midden 2019 voltooid te zijn.