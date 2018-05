'Beurshandel in teken rentebesluit Fed'

Gepubliceerd op | Views: 1.342 | Onderwerpen: Federal Reserve, rente

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint woensdag waarschijnlijk met winst. Ook de andere Europese beurzen lijken hoger te openen. Beleggers verwerken onder de resultaten van iPhone-maker Apple en kijken uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve, dat na de slotbel in Europa naar buiten komt.

Op het Damrak kwam Advanced Metallurgical Group (AMG) met cijfers. De metalenspecialist zette in het eerste kwartaal meer omzet en winst in de boeken. Het bedrijf profiteerde van hogere verkopen en gestegen prijzen voor metalen. AMG verwacht dat het bedrijfsresultaat dit jaar een aanzienlijke verbetering zal laten zien ten opzichte van vorig jaar.

Ook TKH Group opende de boeken. Het technologiebedrijf heeft naar eigen zeggen een sterk eerste kwartaal gedraaid, met een autonome omzetgroei van bijna 11 procent. Raambekleder Hunter Douglas kwam eveneens met een handelsbericht.

Philips Lighting

Verlichtingsbedrijf Philips Lighting zal mogelijk bewegen op een adviesverhoging door Morgan Stanley. Zakenbank NIBC en distributeur en groothandel B&S Group zullen mogelijk ook in de belangstelling staan. De analisten van ING starten het volgen van beide bedrijven met een koopadvies.

Biotechnoloog Galapagos en zijn Duitse branchegenoot MorphoSys hebben de eerste patiënt gescreend in een Fase II-studie met het antilichaam MOR106 voor patiënten met eczeem. Minimaal 180 patiënten met matige tot ernstige eczeem zullen naar verwachting gedurende twaalf weken worden behandeld. Bij een vorige studie kwamen al bemoedigende resultaten aan het licht.

Apple

Op het gebied van beursintroducties meldde De Telegraaf dat de Nederlandse bloemenveredelaar en -kweker Dümmen Orange voorbereidingen treft voor een beursgang in 2019. Dümmen Orange is een fusiebedrijf in handen van BC Partners.

Apple heeft de verkoop van iPhones afgelopen kwartaal licht opgekrikt ten opzichte van een jaar eerder. De omzet en winst gingen verder stevig omhoog. Daarmee heeft de technologiereus het beter gedaan dan veel kenners op Wall Street hadden verwacht. Topman Tim Cook sprak van het beste tweede kwartaal voor Apple ooit.

Euro

De meeste Europese beurzen waren dinsdag gesloten vanwege de Dag van de Arbeid. In Londen werd wel gehandeld. De FTSE 100-index steeg met 0,1 procent. Ook in New York waren de beurzen open. De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 24.099,05 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq kreeg er 0,9 procent bij.

De euro was 1,1990 dollar waard, tegen 1,2069 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 67,54 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 73,19 dollar per vat.