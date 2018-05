TKH Group voert omzet op eigen kracht op

Gepubliceerd op | Views: 606

HAAKSBERGEN (AFN) - Technologiebedrijf TKH Group heeft naar eigen zeggen een sterk eerste kwartaal gedraaid, met een autonome omzetgroei van bijna 11 procent. Volgens het bedrijf werd geprofiteerd van de vorig jaar gerealiseerde vergroting van de productiecapaciteit, plus de uitbreiding en versterking van onderzoek en ontwikkeling en de commerciële organisatie.

De omzet bedroeg 398 miljoen euro. Bij alle drie divisies gingen de opbrengsten op eigen kracht omhoog. Het bedrijfsresultaat klom met 15,5 procent tot krap 46 miljoen euro en de nettowinst lag bijna 19 procent hoger op iets minder dan 30 miljoen euro.

Topman Alexander van der Lof verklaarde in een toelichting dat bij alle segmenten de orderontvangst is toegenomen, waarmee TKH een goede uitgangspositie heeft voor de komende kwartalen. De onderneming handhaaft haar eerder uitgesproken verwachtingen en streeft ernaar bij de halfjaarcijfers in augustus met een meer gedetailleerde winstprognose te komen.