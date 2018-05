ING plakt koopadvies op aandeel B&S

Gepubliceerd op | Views: 246

AMSTERDAM (AFN) - Analisten van ING gaan het aandeel B&S Group volgen met een koopadvies. Volgens de kenners heeft de distributeur en groothandel een unieke positie in de snelgroeiende keten van A-merken in consumentengoederen. Dat is een belangrijke voorwaarde voor verdere groei.

Volgens de bank kan B&S, dat op 23 maart zijn debuut maakte op het Damrak, bogen op langdurige relaties met toonaangevende fabrikanten en geavanceerde IT-systemen. Dat stelt het bedrijf in staat de producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen te kopen. Verder wijst ING op de status van de magazijnen, waardoor B&S goederen snel kan uitleveren.

ING voorziet een sterke autonome omzetgroei voor B&S in de jaren tot en met 2020. De relevante eindmarkten van B&S zullen naar verwachting autonoom met 5,5 procent groeien in de komende drie jaar. De groei van distributeur en groothandel zal uitkomen op gemiddeld 7,2 procent per jaar. De overname van Alcodis eind vorig jaar zal naar verwachting 3,2 procent toevoegen aan de totale omzetgroei dit jaar.

Aandeel

Verder wijzen de marktvorsers op de financiële armslag van B&S, om de strategie van fusie- en overnames voort te zetten. Verder krijgen aandeelhouders tussen de 40 en 42 procent van de nettowinst uitgekeerd. Dat alles bij elkaar zorgt er voor dat B&S vanaf 2019 een potentieel grotere overname kan doen.

ING zet het koersdoel van B&S op 20,50 euro. Het aandeel sloot dinsdag op 14,97 euro.