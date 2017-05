Wall Street licht hoger voor Fed-besluit

Olie is weer fors gezakt!



Iedereen weet dat de rente nu niet verhoogd gaat worden. De economische groei valt lager uit etc. etc.

Dus zal het geen opluchting op de beurzen teweeg brengen.



Morgen wel olievoorraden VS. Als die hoger uitvallen dan verwacht, dan zakt de olieprijs nog veel verder naar beneden! Dan krijgen we dat spook weer om de hoek.