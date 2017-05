Sligro klaar met overname groothandel ISPC

Gepubliceerd op | Views: 65

VEGHEL (AFN) - Sligro heeft de overname van de Belgische horecagroothandel ISPC afgerond. Dat meldde het Nederlandse supermarkt- en groothandelsbedrijf dinsdag.

De transactie werd in januari al aangekondigd, zonder dat de overnameprijs naar buiten werd gebracht. ISPC realiseerde vorig jaar met 250 medewerkers een omzet van 86 miljoen euro. Het bedrijf is volgens Sligro vooral actief in de betere horeca en in mindere mate in de gezondheidszorg. Sligro gaf aan dat de overname naar verwachting vanaf volgend jaar bijdraagt aan de winst per aandeel.