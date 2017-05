'Wall Street wacht op cijfers Apple'

Gepubliceerd op | Views: 728

NEW YORK (AFN) - De aandelenmarkten in New York openen dinsdag naar verwachting vrijwel onveranderd. De blik van beleggers op Wall Street is vooral gericht op Apple, dat na het slot zijn kwartaalcijfers naar buiten brengt. Voorbeurs kwamen ook kwartaalberichten van onder meer Pfizer, Merck, Mastercard en ConocoPhillips.

De verwachtingen voor de resultaten van Apple zijn hooggespannen en dat zorgde maandag al voor een mooie plus in de beurskoers van de technologiegigant. Een van de aandachtspunten zal zijn wat de maker van de iPhone gaat doen met zijn enorme kaspositie van bijna 250 miljard dollar. Mogelijk wordt een groot deel van dat immense bedrag uitgekeerd aan de aandeelhouders door middel van een hoger dividend of een aandeleninkoop.

Farmaceut Pfizer meldde dat de winst licht is gestegen op een iets lagere omzet. Branchegenoot Merck verhoogde zijn prognoses voor heel 2017, na een winstsprong in het eerste kwartaal.

Olie

Olieconcern ConocoPhillips liet weten dat voor het eerst in twee jaar weer een kwartaalwinst werd geboekt, na een groot verlies een jaar eerder. Creditcardmaatschappij Mastercard voerde de winst en omzet op, geholpen door meer transacties die werden gedaan via haar netwerken.

Advanced Micro Devices (AMD) opende maandag nabeurs de boeken. Het chipbedrijf schreef rode cijfers en lijkt een flinke lagere opening te krijgen.

Fed

In de loop van de handelsdag komen ook gegevens over de autoverkopen in de VS in april. Mogelijk kunnen die de koersen van autofabrikanten General Motors, Fiat Chrysler en Ford in beweging zetten.

De Federal Reserve begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Naar verwachting zal de Fed woensdag besluiten de rente deze maand onveranderd te laten. Mogelijk kan de Fed in zijn toelichting hinten op een eventuele rentestap in juni.

De Dow-Jonesindex sloot maandag 0,1 procent lager op 20.913,46 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2388,33 punten en technologiegraadmeter Nasdaq, met daarin onder meer Apple, eindigde 0,7 procent hoger op een recordslot van 6091,60 punten.