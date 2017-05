DSM groeit op alle vlakken

Gepubliceerd op | Views: 364

HEERLEN (AFN) - DSM heeft zijn winst en omzet afgelopen kwartaal stevig weten op te voeren. Het speciaalchemiebedrijf wist meer voedingsingrediënten en specialistische materialen te verkopen, tegen hogere prijzen, en blijft optimistisch over de komende tijd.

DSM meldde dinsdag een omzet van 2,16 miljard euro. Dat was 13 procent meer dan een jaar eerder, onder meer dankzij 6 procent meer verkopen tegen 3 procent hogere prijzen. Het voor eenmalige posten aangepaste bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met bijna een vijfde naar 345 miljoen euro. De nettowinst was met 149 miljoen euro driekwart hoger dan in de eerste drie maanden van 2016.

De verkopen op het gebied van voedingsmiddelen namen met 12 procent toe, terwijl die van specialistische materialen met 17 procent stegen. DSM hield vast aan de verwachting dat het aangepaste bedrijfsresultaat in 2017 een ,,hoge enkelcijferige'' groei kan laten zien.