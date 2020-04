Nedap trekt prognose voor 2020 in vanwege coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 251

GROENLO (AFN) - Technologiebedrijf Nedap heeft zijn omzetprognose voor het lopende jaar ingetrokken vanwege de onzekerheid die de coronacrisis met zich mee brengt. Dat meldde het bedrijf bij de publicatie van zijn eerstekwartaalcijfers. Vanwege de moeilijke marktomstandigheden keert het beursgenoteerde fonds overigens geen dividend over 2019 meer uit.

Nedap wil zich niet vastpinnen aan prognoses omdat er nog te weinig informatie is over de duur en de impact van de coronacrisis. Wel is het zeker dat de effecten op de opbrengsten en de winst negatief zullen zijn, aldus het bedrijf. Met name bij onderdelen die retail-activiteiten verrichten en bezig zijn met uitzendwerk worden stevige klappen verwacht. Nedap dacht eerder zijn omzet op te kunnen voeren in 2020.

Het technologiebedrijf wist in het eerste kwartaal wel zijn omzet met 9 procent op te voeren vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Nedap begon het kwartaal sterk maar zag een gestage verslechtering naarmate het longvirus zich steeds verder verspreidde. In de laatste weken van maart was de impact van de pandemie op dagelijkse bedrijfsvoering "aanzienlijk". De zorg-, retail- en vee-onderdelen deden relatief goede zaken vergeleken de rest van het bedrijf.