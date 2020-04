Trump: Saudi's en Russen willen snijden in olieproductie

de beurs reageert meer op een achterlijk babbeltje dan op feiten.



De feiten zijn dat er in 2 weken z`n 10 miljoen Amerikanen zonder werk zijn komen te zitten

De feiten zijn dat het ergste nog moet gaan komen in Amerika.

De feiten zijn dat de markten overspoeld worden met nog meer waardeloos geld.

De feiten zijn dat niemand weet hoelang dit virus ons leven blijft beheersen.

De feiten zijn dat we ondanks het virus al op weg waren naar een wereldwijde recessie.

De feiten zijn dat we de laatste 10 jaar wereldwijd meer schulden hebben gemaakt dan de 100 voorgaande jaren.

De feiten zijn dat voor iedere dollar GDP je 4 dollar nieuw waardeloos geld ( lees schulden) moet creëren.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan.



En door z`n onnozel kletspraatje schiet de beurs weer omhoog. We gaan een herhaling zien van die handelsakkoorden die steeds maar niet kwamen en er uiteindelijk nog niet zijn... mooie afleiding daarvan.