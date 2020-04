Just Eat Takeaway roept aandeelhouders 14 mei bijeen

Gepubliceerd op | Views: 386

AMSTERDAM (AFN) - Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway houdt zijn algemene aandeelhoudersvergadering voornamelijk via de digitale weg. De bijeenkomst, op 14 mei in Amsterdam, wordt naar verwachting door slechts een handvol bestuurders en commissarissen fysiek bijgewoond om aan overheidsvoorschriften tegen het nieuwe coronavirus te voldoen.

Het bedrijf zal de aandeelhoudersvergadering livestreamen. Aandeelhouders worden geacht niet naar de bijeenkomst te komen en hun stemmen per volmacht of via een elektronisch systeem uit te brengen.