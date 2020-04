AEX duikt in het rood na Amerikaans werkloosheidscijfer

Shell gaat 100% zeker failliet en trekt daarmee de banken die 75% van hun eigen vermogen hebben gestopt in olie en gas het garf in. het is het einde der tijden voor de aandelen beurzen.



Als burgers beseffen dat ze geen werk meer hebben en geen eten en drinken meer en er is zogenaamd geen geld meer dan gaan ze kijken naar de aandelen beurzen en dat geld opeizen. Oftewel de burgers gaan het geld op de beurzen vorderen, jullie geld dus. Hiermee is het einde van de aandelen beurzne getekend.