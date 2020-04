AEX duikt in het rood na Amerikaans werkloosheidscijfer

Gepubliceerd op | Views: 195

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index van de Amsterdamse aandelenbeurs dook donderdagmiddag in het rood, waarmee de hoofdgraadmeter zijn winsten van eerder op de dag verspeelde. Het nieuws dat het aantal nieuwe uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten tot een nieuwe recordhoogte is gestegen, joeg beleggers in Europa schrik aan.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde omstreeks 15.45 uur 0,3 procent lager op op 469,91 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 645,60 punten. De beurs in Frankfurt daalde 1,5 procent. Londen en Parijs verloren tot 1,2 procent.

Ruim 6,6 miljoen Amerikanen vroegen de afgelopen week een eerste uitkering aan. Dat was veel meer dan economen hadden verwacht en een verdubbeling van de 3,3 miljoen uitkeringsaanvragen van een week geleden, toen er ook al sprake was van een explosieve stijging. De cijfers over de arbeidsmarkt geven beleggers een idee van de klap die het nieuwe coronavirus 's werelds grootste economie toe kan brengen.

Shell

Bij de hoofdfondsen was Shell de grootste winnaar met een plus van 5,4 procent, dankzij de sterke stijging van de olieprijzen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij wil bemiddelen in de prijzenoorlog op de oliemarkt tussen Rusland en Saudi-Arabië en dat hij snel op een wapenstilstand tussen die landen rekent. In Londen won branchegenoot BP 3,2 procent, in Parijs steeg Total bijna 2 procent.

Bij de middelgrote bedrijven stegen de oliedienstverleners Fugro en SBM Offshore tot 5,7 procent.

Air France-KLM klom 1,7 procent. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft besloten alle contracten voor bepaalde tijd niet te verlengen. Het kabinet gaat opheldering vragen aan KLM over het besluit. Bedrijven kunnen steun krijgen van de overheid tijdens de coronacrisis. In ruil daarvoor moeten de bedrijven dan geen mensen ontslaan.

Aalberts

Aalberts won 2,3 procent. De impact van de crisis op de activiteiten is volgens de industrieel toeleverancier tot nu toe beperkt gebleven, maar de komende maanden zullen volgens het bedrijf moeilijker worden. Aalberts gaat dan ook in de kosten snijden en het salaris van het hoogste management gaat voor een periode van drie maanden met 20 procent omlaag. Ook zal het bedrijf gebruikmaken van steunprogramma's van overheden.

De euro was 1,0852 dollar waard, tegen 1,0941 dollar een dag eerder. De olieprijzen zaten in de lift mede dankzij berichten dat China van plan is olie te gaan kopen om de staatsreserve aan te vullen nu de prijzen laag zijn. Een vat Amerikaanse olie kostte 7,5 procent meer op 21,87 dollar. Brentolie werd 5,7 procent duurder op 26,15 dollar per vat.