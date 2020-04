Kleine plussen op Wall Street na uitkeringscijfers

Gepubliceerd op | Views: 689

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag kleine winsten geopend. Waar gedurende de voorbeurshandel nog afgemeten plussen waren te zien, slonken die voor een groot deel door een alarmerend cijfer over de Amerikaanse arbeidsmarkt. De coronacrisis stuwde het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten naar een recordhoogte, zo maakte nieuwe cijfers van het ministerie van Handel duidelijk.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 20.990 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 2484 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 7388 punten.

Ruim 6,6 miljoen Amerikanen vroegen de afgelopen week een eerste uitkering aan. Dat was veel meer dan economen hadden verwacht en een verdubbeling van de 3,3 miljoen uitkeringsaanvragen van een week geleden, toen er ook al sprake van een explosieve stijging was.

Oliesector

Bedrijven uit de oliesector zaten in de lift dankzij de sterke stijging van de olieprijzen. President Donald Trump heeft gezegd dat hij wil bemiddelen in de prijzenoorlog op de oliemarkt tussen Rusland en Saudi-Arabië en dat hij snel op een wapenstilstand tussen die landen rekent. Een vat Amerikaanse olie werd 9,2 procent meer waard op 22,18 dollar, Brentolie steeg 8 procent tot 26,73 dollar.

Oliereuzen Chevron en ExxonMobil wonnen tot 4,5 procent. Belangrijke dienstverleners voor de olie-industrie als Schlumberger (plus 3,3 procent) en Halliburton (plus 3,9 procent) profiteerden ook van de prijsstijgingen.

Boeing verloor 1 procent. De vliegtuigbouwer heeft personeelsleden een vrijwillige vertrekregeling aangeboden om zo op kosten te besparen.