Ontslagen in bedrijfsleven VS explosief gestegen door crisis

Gepubliceerd op | Views: 1.131 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN) - Amerikaanse werkgevers hebben in maart het ontslag aangekondigd van meer dan 222.000 werknemers, vooral door de coronacrisis. Dat is een stijging van liefst 292 procent ten opzichte van een maand eerder. Dat maakte detacheerder Challenger, Gray & Christmas bekend.

Volgens de onderzoekers gaat het om het grootste aantal maandelijkse ontslagen sinds januari 2009. Door de coronapandemie en het stilleggen van bedrijven in de Verenigde Staten vanwege de uitbraak kwamen bijna 142.000 werknemers op straat te staan, vooral bij entertainment en in de vrijetijdssector. Werknemers die met tijdelijk verlof zijn gestuurd zijn niet meegenomen in de gegevens.

"Het virus heeft een zweepslag veroorzaakt voor HR-managers en recruiters. In februari was nog een sterke economie met een krappe arbeidsmarkt te zien. Bedrijven in veel sectoren vochten om talent. Nu hebben miljoenen werknemers een uitkering aangevraagd, stoppen bedrijven met vacatures en in veel gevallen worden activiteiten afgebouwd of de deuren compleet gesloten", aldus een toelichting van Challenger.