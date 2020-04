Niet-uitvoerend directeur Fred Phaswana weg bij Prosus

Gepubliceerd op | Views: 579

AMSTERDAM (AFN) - Niet-uitvoerend directeur Fred Phaswana is per begin deze maand vertrokken bij techinvesteerder Prosus. Phaswana was sinds de afsplitsing van Prosus van moederbedrijf Naspers de belangrijkste niet-uitvoerend directeur bij de techinvesteerder.

Hendrik du Toit neemt Phaswana's rol als aanvoerder van de niet-uitvoerend directeuren, een rol vergelijkbaar met die van voorzitter van de raad van commissarissen, over.