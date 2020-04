Frankrijk wil niet morrelen aan structuur Air France-KLM

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: Frankrijk, luchtvaart

PARIJS (AFN/RTR) - De Franse overheid is niet van plan te morrelen aan de huidige structuur van Air France-KLM. Dat heeft de Franse minister van Financiën Bruno le Maire gezegd. De Franse staat werkt aan een noodplan om de maatschappij door de coronacrisis te loodsen.

Le Maire werd gevraagd of een splitsing van Air France-KLM als optie op tafel ligt, waarbij Air France dan zou worden genationaliseerd. Le Maire zei dat het bedrijf blijft zoals het is en dat de reden is dat de Franse staat te hulp wil schieten. Details over de noodsteun gaf hij niet. "Maar we zullen Air France-KLM niet alleen achterlaten in de huidige crisis waarmee de sector wordt geconfronteerd."

Eerder zei ook KLM-baas Pieter Elbers dat niet wordt gewerkt aan een scenario waarbij KLM losgekoppeld zou worden van Air France. Zowel Nederland als Frankrijk heeft een groot belang in de luchtvaartcombinatie.