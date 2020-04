Nouryon koopt metaalchemie-onderdeel van Sasol

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - Speciaalchemiebedrijf Nouryon krijgt het metaalchemie-onderdeel van de Zuid-Afrikaanse branchegenoot Sasol in handen. De twee bedrijven hebben daarvoor een koopovereenkomst gesloten en willen de overname in het lopende kwartaal afronden.

Het onderdeel van Sasol maakt metaalalkylen die Nouryon nodig heeft voor de productie van plastics. Nouryon is al een tijdje gefocust op het uitbouwen van zijn metaalalkylen-activiteiten. Zo kocht het concern onlangs de Chinese producent Zhejiang Friend die daarmee bezig is. Daarnaast breidde Nouryon de capaciteit bij zijn fabriek in Rotterdam uit om meer te kunnen produceren.