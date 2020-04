'Retail Estates kan een stootje hebben'

Gepubliceerd op | Views: 78

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedbedrijf Retail Estates heeft genoeg vet op de botten om de coronacrisis zeker een jaar uit te zingen. Dat is de inschatting van analisten van KBC Securities.

In België is het overgrote deel van de in totaal 754 winkelpanden van Retail Estates gesloten en hebben 176 huurders al schriftelijk te kennen gegeven dat ze de betaling van de op 1 april verschuldigde huur opschorten. De verhuurder kan nog niet inschatten wat de precieze gevolgen zullen zijn.

Voor de maand april bedraagt de huur van de 486 betrokken panden tezamen zo'n 4,5 miljoen euro. Van dit bedrag is een kleine 2,5 miljoen euro gewaarborgd door bankgaranties.

Het nieuws komt volgens KBC zeker niet als een verrassing. De aanbeveling blijft hold, en het koersdoel 80 euro. Het aandeel daalde donderdagochtend 0,9 procent tot 45,60 euro.