'Duitse economie kan 15 procent krimpen in tweede kwartaal'

FRANKFURT (AFN/RTR) - De Duitse economie gaat in het tweede kwartaal waarschijnlijk met 10 tot 15 procent krimpen door de coronacrisis. Dat meldde de Duitse staatsontwikkelingsbank KfW.

Door de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan is de Duitse economie, de grootste economie van Europa, vrijwel volledig tot stilstand gekomen. Veel bedrijven en winkels zijn gesloten. De Duitse regering werkt aan enorme steunpakketten om de economie te stimuleren. KfW heeft circa 500 miljard euro klaarliggen voor steun. Het is vrijwel zeker dat Duitsland dit jaar in een stevige recessie zal belanden door de crisis.