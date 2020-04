'Omzet telecombedrijven daalt door crisis'

Gepubliceerd op | Views: 118 | Onderwerpen: telecommunicatie

MADRID (AFN) - De omzet van Europese telecombedrijven zal dit jaar dalen als gevolg van de coronacrisis. Dat denkt kredietbureau Moody's dat erop wijst dat de hoeveelheid data die gebruikt wordt en telefoontjes die gepleegd worden weliswaar stijgen nu veel mensen thuis werken, maar dat contracten doorgaans uitgaan van een vast bedrag. Het extra gebruik levert dus geen of weinig extra inkomsten op.

De omzet zal zelfs dalen omdat de omzet van de sector meestal samenhangt met groei of krimp van de economie. In Europa wordt dit jaar een recessie verwacht. In die situatie hebben bedrijven bijvoorbeeld minder personeel en dus ook minder mobiele contracten. Ook kiezen consumenten vaker voor een goedkoper abonnement.

Omdat veel bedrijven al direct begonnen zijn met het besparen van kosten, blijven de gevolgen van de verwachte omzetdaling beperkt. Zo adverteren bedrijven minder, maar ook wordt soms het dividend geschrapt of worden investeringen uitgesteld.