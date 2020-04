DNB zorgt voor gelijk speelveld met Vivat-deal

Gepubliceerd op | Views: 539 | Onderwerpen: banken, DNB

AMSTERDAM (AFN) - Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft met zijn strenge eisen wat betreft de overname van Vivat er in ieder geval voor gezorgd dat op de Nederlandse verzekeringsmarkt sprake is van een gelijk speelveld. Dat concluderen kenners van ING. Volgens de bankanalisten is nog maar de vraag in hoeverre private investeerders vanwege de "stringente voorwaarden" zich op de Nederlandse markt zullen roeren.

NN Group en Athora maakten donderdag bekend dat de overname van Vivat is afgerond, nadat DNB eerder toestemming gaf. Bij de overname maakte Athora bekend 400 miljoen euro te investeren in de levensverzekeringstak van Vivat. Dat bedrag staat volgens ING gelijk aan de in verschillende media genoemde break-up fee.

Daarmee is volgens ING ook duidelijk geworden dat DNB niet zomaar akkoord is gegaan met de deal. De kapitaalinjectie maakt het volgens de kenners ook onwaarschijnlijk dat op korte termijn dividendbetalingen zullen plaatsvinden.

Marktleider

NN telt 416 miljoen euro neer voor de schadetak van Vivat. Daarmee wordt NN de marktleider in Nederland op het gebied van non-life verzekeringen.

Volgens KBC heeft NN voldoende potentie om de resultaten te verbeteren. De Belgische bank denkt dat NN tijdens de komende Capital Markets Day zijn strategie wat betreft de integratie van de Vivat-activiteiten uit de doeken zal doen. Mogelijk dat NN ook zijn portfolio verder zal opschudden.

Alles bij elkaar moet NN volgens KBC in staat kunnen zijn om het beter te doen dan de markt. De bank handhaafde zijn koopadvies op NN met een koersdoel van 34 euro. Ook ING hield vast aan het advies buy met een koersdoel van 43,50 euro. Het aandeel NN noteerde donderdag omstreeks 10.20 uur 1,4 procent hoger op 24,01 euro.