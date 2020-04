'Aalberts heeft sterke staat van dienst in crisistijd'

Gepubliceerd op | Views: 582

AMSTERDAM (AFN) - Industrieel toeleverancier Aalberts heeft een sterke staat van dienst als het gaat om maatregelen om moeilijke periodes het hoofd te bieden. Volgens ING heeft het bedrijf dat bij crisismomenten in het verleden bewezen.

Aalberts kondigde aan onder meer extra in de kosten te gaan snijden vanwege de coronacrisis. ING geeft aan dat het bedrijf een sterke balans heeft om deze moeilijke periode te doorstaan. Het advies is buy, met een koersdoel van 27,50 euro. Het aandeel Aalberts noteerde donderdag omstreeks 10.20 uur een plus van 3,9 procent op 21,64 euro.