Crisis kost honderdduizenden Spanjaarden hun baan

Ik verzamel alle gegevens per land sinds eind januari (via Johns Hopkins University) en maak eigen grafieken. Wat nu in Italië en nu ook in Spanje gebeurd is wat wij over 14 dagen ook mee gaan maken. In Europa is een maatregel zoals toegepast in China eenvoudig cultureel niet mogelijk en dat wordt nu genadeloos afgestraft. Maak de borst maar al vast nat. Geen escape mogelijk; iedereen moet er doorheen. Ook beurs zal nog een aantal grote dalen en upswings maken.