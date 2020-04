'Besluit Boskalis is te begrijpen'

Gepubliceerd op | Views: 934

AMSTERDAM (AFN) - Boskalis neemt een begrijpelijk besluit door het dividend te schrappen en de aandeleninkoop op te schorten. Dat meldden KBC Securities en ING in een reactie.

De baggeraar en maritiem dienstverlener neemt de stap uit voorzorg vanwege de coronacrisis. KBC stelt dat het niet echt een noodzaak was, vanwege de zeer sterke financiële positie van het bedrijf, maar dus wel te begrijpen. Verder is het volgens de bank positief dat de werkzaamheden van Boskalis voor een groot deel nog doorgaan. ING zegt niet verrast te zijn dat Boskalis zich focust op het versterken van de buffers want dat doen alle bedrijven nu.

KBC heeft een accumulate-advies met een koersdoel van 22 euro voor Boskalis. Bij ING is het advies buy, met een koersdoel van 26,50 euro. Het aandeel noteerde donderdag omstreeks 09.50 uur een min van 1,5 procent op 16,14 euro.