AMSTERDAM (AFN) - Beursintermediair Flow Traders kan in het eerste kwartaal een omzet halen die vergelijkbaar is met die van heel 2019. Dat schrijven analisten van KBC Securities die vanwege de aanhoudende marktvolatiliteit nog eens goed naar het aandeel keken. KBC houdt vast aan het koopadvies, maar verhoogde wel het koersdoel naar 33 euro, een stijging van 4 euro.

De marktvorsers voorzien nu voor heel 2020 een omzet van 832 miljoen euro. Voor de rest van het jaar gaan de KBC-analisten uit van aanhoudende onrust op de aandelenmarkten in het tweede kwartaal, maar een rustiger tweede jaarhelft.

Eerder dachten de kenners dat Flow Traders een omzet van 425 miljoen euro zou behalen dit jaar, maar in het eerste kwartaal alleen al denken ze nu dat er 420 miljoen euro binnenkomt. Daarbij is er nog een gerede kans dat de omzet in de eerste drie maanden nog hoger uitkomt.

Het aandeel Flow Traders stond donderdag rond 09.20 uur 1,8 procent lager op 26,80 euro.