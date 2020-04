Schiphol geeft voor 750 miljoen euro aan groene obligaties uit

Gepubliceerd op | Views: 533 | Onderwerpen: luchtvaart, obligaties

AMSTERDAM (AFN) - Schiphol heeft voor 750 miljoen euro aan groene obligaties uitgegeven. Het geld dat daarmee is opgehaald is onder meer bedoeld voor het verder verduurzamen van de luchthaven. Verder geeft de uitgifte de luchthaven wat financiële lucht in de huidige coronacrisis.

De stukken hebben een looptijd van 9 jaar tot 6 april 2029 met een coupon van 2 procent. Volgens Schiphol was de obligatie ruimschoots onderschreven. De stukken werden geplaatst bij verschillende institutionele beleggers.

De uitgifte van de groene obligatie geeft volgens de luchthaven invulling aan Schiphol’s Visie 2050 om de meest duurzame en hoogwaardige luchthavens ter wereld te creëren.