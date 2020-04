Gepubliceerd op | Views: 838

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een voorzichtige winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine plussen, na de forse verliesbeurt een dag eerder. Beleggers kijken onder meer uit naar de wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten, die vorige week het hoogste aantal ooit lieten zien.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,7 procent hoger op 474,80 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 650,82 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,5 procent.

Air France-KLM steeg 3 procent in de MidKap. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft besloten alle contracten voor bepaalde tijd niet te verlengen. Dat bevestigde KLM-baas Pieter Elbers na een bericht van cabinevakbond VNC. Het kabinet gaat opheldering vragen aan KLM over het besluit. Bedrijven kunnen steun krijgen van de overheid tijdens de coronacrisis. In ruil daarvoor moeten de bedrijven dan geen mensen ontslaan.

Aalberts won 0,8 procent. De impact van de coronacrisis op de activiteiten in het eerste kwartaal is volgens de industrieel toeleverancier beperkt, maar de komende maanden zullen volgens het bedrijf moeilijker worden. Aalberts gaat dan ook in de kosten snijden en het salaris van het hoogste management gaat voor een periode van drie maanden met 20 procent omlaag. Ook zal het bedrijf gebruikmaken van steunprogramma's van overheden.