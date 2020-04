Lucas Bols komt met 0.0 gin

Gepubliceerd op | Views: 972

AMSTERDAM (AFN) - Drankenproducent Lucas Bols gaat mee in de trend van alcoholarm en - vrij drinken dat steeds meer het beeld in de drankenindustrie bepaalt. De onderneming lanceert daarom in Nederland en de Verenigde Staten een alcoholvrije gin, Damrak Virgin 0.0.

Damrak is volgens Lucas Bols het eerste gin-merk dat zowel in Nederland als in de VS een alcoholvrije variant op de markt brengt en onder meer bedoeld voor gebruik in cocktails. Meester-destilleerder Piet van Leijenhorst van Lucas Bols zou twee jaar lang hebben gewerkt aan het perfectioneren van de virgin-variant van de gin.

Damrak Virgin 0.0 bevat volgens de makers de herkenbare plantaardige ingrediënten, waaronder citrusschillen uit Valencia, lavendel en korianderzaad, waar Damrak Original Gin bekend om staat. Huub van Doorne, topman van Lucas Bols is trots op de lancering. Volgens hem is het de drankenmaker gelukt om mensen bijvoorbeeld van een alcoholvrije gin-tonic te laten genieten zonder dat aan smaak wordt ingeboet.