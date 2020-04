Hydratec publiceert jaarrekening later om virusmaatregelen

Gepubliceerd op | Views: 303

AMERSFOORT (AFN) - Hydratec Industries publiceert zijn jaarrekening later vanwege het coronavirus. De industriële houdstermaatschappij zegt de uitwerking en impact van de overheidsregelingen vanwege de virusuitbraak nog aan het verwerken te zijn. Ook stelt Hydratec voor de voor eind mei geplande aandeelhoudersvergadering uit te stellen.

Hydratec laat verder weten dat de coronacrisis negatieve gevolgen zal hebben voor de omzet, winst, kasstromen en de activiteiten. Dochterbedrijven in de Plastic Components-tak voelen de teruggang in de autobranche en in de Food & Industrial Systems-tak hebben de Hydratec-dochters last van reisbeperking die de afronding van projecten bemoeilijken.

Vanwege de crisis heeft Hydratec al kostenbesparende maatregelen genomen. Investeringen die niet noodzakelijk zijn om bedrijfsonderdelen draaiend te houden worden uitgesteld.