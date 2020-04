SoftBank zet streep door inkoop WeWork-aandelen

SoftBank zit reeds dik in dit bedrijf, dachten een mooie beursgang te maken van vele miljarden met een bedrijf dat giga verlies maakt.

Bijna was de beursgang gelukt.

Deze droom is over, formule wordt nu ook moeilijk de komende jaren, bezettingsgraad zal extreem kelderen.

Wij zijn nu allemaal een WeWork onderneming en zitten van thuis uit te werken.

Dit is weer een teken dat banken veel moeten afschrijven de komende tijd.