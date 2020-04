Aalberts snijdt extra in kosten om coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 403

UTRECHT (AFN) - Industrieel toeleverancier Aalberts gaat dieper in de kosten snijden om de coronacrisis het hoofd te bieden. Zo gaat het salaris van het hoogste management voor een periode van drie maanden met 20 procent omlaag, per 1 april. Verder worden alle niet-noodzakelijke uitgaven verminderd. Ook zal het bedrijf gebruikmaken van steunprogramma's van overheden om deze naar verwachting tijdelijke verstoring door het virus te beheersen.

Aalberts stelt dat in het eerste kwartaal de impact van het virus op de activiteiten en prestaties beperkt was, maar dat moeilijkere maanden worden voorzien. De werkzaamheden in Europa en Noord-Amerika gaan nog door en de fabrieken in Azië draaien weer op normaal niveau. Alleen in Italië en Frankrijk zijn enkele locaties tijdelijk gesloten in navolging van aanwijzingen van autoriteiten.

Het bedrijf zegt dat veel fabrieken speciale dispensatie hebben gekregen vanwege hun belangrijke technologie. Zo is in Duitsland de productie verhoogd van onderdelen voor beademingsapparatuur voor ziekenhuizen, ambulances en thuiszorg om klanten wereldwijd te bedienen.

Aalberts zegt zijn in december aangekondigde strategische koers versneld uit te willen voeren.