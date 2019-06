Bitcoin wint 20 procent aan waarde

Jullie kunnen ook met z'n allen naar het casino. Crypto-valuta zijn t.o.h. door niemand gegarandeerd dus het is niet eens gebakken lucht. Al het mogelijk positieve geklets eromheen is puur geïnitieerd door mensen die van dat spul hebben ingekocht en die nu proberen dat bij een ander in de maag te splitsen. Laat je er niet door verleiden. Centrale banken kijken hoe zich e.e.a. ontwikkelt maar hebben absoluut geen intentie om een parallelle betaaleenheid toe te staan. Dat commerciële banken proefballonnetjes oplaten op dit vlak is niets nieuws. Zou dat ooit worden uitgerold dan worden ze in elk geval al door die ene bank gegarandeerd EN DAT IS DUS AL MEER DAN DE BITCOIN. Maar dat soort 'waardebonnen/munten' bestaan al jaren in het voetbalstadion.



Dat er momenteel wel mensen zijn die echt geld voor een bitcoin willen betalen is puur en alleen om het feit dat ze er op GOKKEN dan ze een andere gokker tegenkomen die met méér werkelijke munten voor wil teruggeven. Vergelijk het met het koffertjesspel van Linda. Het maakt niet uit hoe een bitcoin in het leven wordt geroepen. Het is een kettingbrief die tegen zijn einde begint aan te lopen. De bitcoin/crypto was niets, het is niets en het zal altijd niets blijven.