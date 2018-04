'Apple stapt over van Intel naar eigen chips'

Gepubliceerd op | Views: 1.480

CUPERTINO (AFN) - Apple stopt de samenwerking met chipgigant Intel. Het technologiebedrijf wil per 2020 de chips van Intel in zijn computers vervangen door eigen chips, zo meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Intel behaalt ongeveer 5 procent van zijn jaarlijkse omzet door zijn samenwerking met Apple. De beslissing is nog niet definitief, maar het aandeel Intel kreeg maandag op de beurs al een flinke opdoffer.

De plannen voor de vervanging van Intel zouden zich nog in een vroeg stadium bevinden. Doel is om apparaten van Apple beter samen te laten werken. Het gebruik van verschillende technologie is daarvoor een obstakel. Apple maakt nu voor zijn iPhones, iPads en Apple Watch al gebruik van eigen chips. In Mac-computers zitten chips van Intel.

iPhone-apps

De computers van Apple draaien nu op een ander besturingssysteem, namelijk MacOS, dan de smartphones en iPads. Die draaien op iOS. Apple werkt aan een systeem om iPhone-apps ook op Macs te laten functioneren. Dat gaat makkelijker met chips die meer op elkaar lijken.

Ook wil Apple niet meer vastzitten aan het schema van Intel, maar zelf bepalen wanneer het nieuwe chips introduceert. Ook hebben eigen chips mogelijk voordelen voor de batterijduur en kunnen ze concurrentievoordelen opleveren door eigenschappen in te bouwen die andere fabrikanten niet hebben.