ZWOLLE (AFN) - Winkels en webwinkels in Nederland moeten zich zorgen maken over de komst van de Amerikaanse webwinkelgigant Amazon naar Nederland. De helft van de producten van Amazon zijn goedkoper dan die van gevestigde Nederlandse webwinkels, concludeert vergelijkingswebsite Vergelijk.nl.

Vergelijk.nl bekeek een aantal populaire artikelen die ook op Amazon.de worden aangeboden en stelt dat Bol.com, Coolblue en andere Nederlandse winkels vaak duurder zijn. Zodra Amazon helemaal naar Nederland komt zal dat volgens de vergelijkingssite dan ook een ,,aardverschuiving" te weeg brengen in het winkellandschap.

Amazon verkoopt al jaren boeken in Nederland, maar de geruchten over een breder aanbod via Amazon.nl namen toe met de lancering van Amazon Prime in Nederland. Die dienst is gericht op snelle bezorging en toegang tot onder meer onlinevideo. Overigens is via de Duitse tak van de webwinkel ook al een breder aanbod beschikbaar in Nederland. Amazon.de is ook in het Nederlands beschikbaar.