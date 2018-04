Wall Street begint lager na lang weekend

Gepubliceerd op | Views: 1.041

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag op de eerste handelsdag van april lager aan de handel begonnen. Vrijdag was Wall Street dicht vanwege Goede Vrijdag. Naar verwachting zal de handel vrij rustig verlopen aangezien de markten in Europa dicht zijn voor tweede paasdag, net als sommige markten in het Verre Oosten. Beleggers verwerken onder meer de invoerheffingen die China heeft aangekondigd op Amerikaanse producten.

De toonaangevende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,2 procent lager op 24.061 punten. De breder samengetelde S&P 500 zakte 0,3 procent tot 2633 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,6 procent tot 7022 punten.

China heeft invoerheffingen aangekondigd op 128 producten uit de VS, waaronder varkensvlees en wijn. Het land reageert daarmee op de door president Donald Trump ingevoerde importheffingen voor staal en aluminium. De extra tarieven kunnen oplopen tot 25 procent met een totale waarde van ongeveer 3 miljard dollar en zijn maandag ingegaan.

Aan het bedrijvenfront is het vrij rustig. Tesla verloor na de forse verliezen van voor het lange weekeinde weer 4,6 procent. Het bedrijf liet weten dat bij het dodelijke ongeluk met een Tesla in Californië de autopilot aanstond. Overigens maakte topman Elon Musk op Twitter een 1 aprilgrap over een faillissement van Tesla, dat in maart ruim een vijfde van zijn beurswaarde in rook zag opgaan.