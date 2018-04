Verschenen week draaide ik met mijn chippers zeer zwaar negatief,de naar beneden stuiterende tech aandelen,sleepten hen mee in hun valpartij,gelukkig lijkt voor facebook de bodem bereikt,ook tesla veerde vrijdagavond op,na een zware valpartij,ik denk dat hun topmannetje eens dringend opzoek moet gaan naar mensen,die zijn bevlogen plannen op een goede,sociale wijze,handen en voeten kunnen geven.

Gelukkig veerde ook amazon op na het pakslaag van dat ruziebeest in het witte huis,mischien gaat het nog meevallen,china gaat hem trouwens raken,op zijn meest gevoelige plek,hun inportheffingen,gaan de amerikaanse boeren treffen,daar zaten precies de meeste trumpkiezers,die zullen hier niet blij van worden.

Ondanks uitermate,moeilijke gezins omstandigheden,heb ik hele rijke,mooie passie en paasdagen achter de rug,mijn heerlijke zondaarslievende Heiland leeft weer,voor eeuwig,allen die in geloof hun vuile zondaarshand op Zijn schouder leggen,mogen ook delen,in dit heerlijke eeuwige leven!!

Morgen,kijken en hopen,dat mijn chippies opveren,zij hebben deze valpartij niet veroorzaakt,Sjaloom!!!