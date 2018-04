Economie Rusland groeit minder sterk

Gepubliceerd op | Views: 334 | Onderwerpen: Rusland

MOSKOU (AFN/BLOOMBERG) - De economie van Rusland is in het vierde kwartaal van 2017 aanzienlijk minder sterk gegroeid dan in de voorgaande periode, mede onder druk van een zwakkere industriële productie. Dat meldde het Russische statistiekbureau.

De economie ging op jaarbasis met 0,9 procent vooruit, terwijl in het derde kwartaal volgens een herzien cijfer nog een groei met 2,2 procent werd gerapporteerd. Daarmee presteerde de economie van Rusland minder goed dan economen hadden verwacht. Zij rekenden voor het vierde kwartaal gemiddeld op een groei van 1,4 procent. Naast de zwakte in de industrie was ook sprake van minder sterke consumentenbestedingen.

Over heel 2017 liet de Russische economie een vooruitgang met 1,5 procent optekenen. De Russische centrale bank rekent voor dit jaar op een groei van 1,5 tot 2 procent.