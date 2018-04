China zegt ,WTO ernstig geschonden .

China schendt al 15 jaar en dit moet dringend stoppen .

Dit weten ze zelf maar al te goed .

De tijd is voorbij omdat China op een heel korte tijd de wereld is aan het veroveren .

Hun financieel systeem maakt dit mogelijk en is heel gevaarlijk .

We mogen niet op de zijlijn blijven staan en toe kijken .

De vraag is wie is de regulator in de wereld ?

Overleg en gezond verstand is de oplossing .