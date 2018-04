China voert importheffingen in op producten VS

Gepubliceerd op | Views: 902 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

PEKING (AFN) - China heeft invoerheffingen aangekondigd op 128 Amerikaanse importproducten zoals varkensvlees en wijn. Het land reageert daarmee op de door de Amerikaanse president Donald Trump ingevoerde importheffingen voor staal en aluminium. De extra tarieven kunnen oplopen tot 25 procent met een totale waarde van ongeveer drie miljard dollar.

De invoerheffingen zijn maandag ingegaan. Het Chinese ministerie van Financiën stelt in een verklaring dat de heffingen een reactie zijn op de verliezen veroorzaakt door de Amerikaanse staalheffingen. ,,Dit besluit is genomen om de belangen en financiële huishouding van China te beschermen", verklaart het ministerie.

Vrijdag 23 maart werden de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium van kracht die vooral China als 's werelds grootste staalproducent raken.

Importheffingen

De spanningen tussen de twee grootste economieën van de wereld lopen hoog op en Trump gaf eerder al aan niet bang te zijn voor een handelsoorlog. Naast de staalheffingen kondigde de Amerikaanse president aan importheffingen van 50 miljard tot 60 miljard dollar te willen heffen op Chinese producten.

China zegt nu dat het zijn verplichtingen als lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) opschort ten opzichte van de tarieven op Amerikaanse producten. ,,We staan volledig in ons recht. De VS hebben de regels van de WTO ernstig geschonden door het invoeren van de heffingen en daarmee onze belangen geschaad. Daardoor hoeven wij ons ook niet aan de concessies van de WTO te houden", stelt China in een verklaring.

Het Chinese ministerie van Financiën benadrukte wel dat het dispuut tussen de twee wereldeconomieën alleen kan worden opgelost door middel van dialoog en onderhandelingen.