'Dure' techaandelen drukken Wall Street weer in het rood

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Technologieaandelen drukten op de graadmeters, nu er toch weer zorgen zijn over te hoge waarderingen voor deze bedrijven. Een dag eerder werd nog de sterkste winst sinds juni opgetekend.

Grote technologiebedrijven als Apple, Microsoft, en Amazon verloren tot 2,1 procent. Ook de fabrikant van elektrische auto's Tesla was met een verlies van 4,5 procent een sterke daler.

De verliezen houden verband met het oplopende rendement op staatsobligaties. Dat leidt tot zorgen dat de tijdens de coronapandemie hard gestegen techfondsen te duur zijn geworden.

De Dow-Jonesindex eindigde uiteindelijk 0,5 procent lager op 31.391,52 punten. De breder samengestelde S&P 500 daalde 0,8 procent tot 3870,29 punten en techbeurs Nasdaq verloor 1,7 procent tot 13.358,79 punten.

Huis geeft zege aan pakket

Beleggers wachten verder af hoe lang het duurt voordat de Amerikaanse Senaat een nieuwe steunpakket tegen de coronacrisis van 1,9 biljoen dollar goedkeurt. Het Huis van Afgevaardigden gaf maandag zijn zege aan het pakket.

Zoom Video eindigde de sessie uiteindelijk 9 procent lager na de publicatie van kwartaal- en jaarcijfers, terwijl het aandeel aanvankelijk hoger werd gezet. Het bedrijf verviervoudigde vorig jaar de omzet doordat werknemers wereldwijd van de een op de andere dag op afstand van kantoor moesten werken. Analisten waarschuwen echter voor tragere groei dit jaar.

Aandelen van het Chinese NIO, dat elektrische auto's maakt, reageerden ook sterk op het handelsbericht dat voor het openen van de beurzen verscheen. Ondanks een sterk gestegen omzet kelderde het bedrijf ruim 13 procent, mede door een groter dan verwacht verlies.

Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent goedkoper op 59,59 dollar. Brentolie daalde 1,8 procent tot 62,56 dollar per vat. De euro was 1,2089 dollar waard, tegenover tegen 1,2077 dollar bij het slot van de Europese beurzen.