Nog geen concrete datum waarop horeca open kan

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft nog geen concrete datum gegeven waarop de horeca open zou kunnen. Dar meldt branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) na afloop van overleg met bewindslieden. Volgens KHN-directeur Dirk Beljaarts verliep het gesprek goed. "Daar is ook uitgesproken dat het kabinet heel graag wil versoepelen maar dat dat nog niet kan. Ook wilde het kabinet nog geen toezeggingen doen over een datum waarop de terrassen open kunnen."

Wel overlegt KHN aankomende donderdag verder met het kabinet over de praktische invulling van eventuele versoepelingen in de horeca. "Het kabinet heeft gezegd de horeca te zien als onderdeel van de oplossing en wil kijken naar wat wel kan", zegt Beljaarts.

Maandag sprak KHN met ministers Ferd Grapperhaus (Justitie), Hugo de Jonge (Volksgezondheid), Bas van 't Wout (Economische Zaken) en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken).

KHN gaat ervan uit dat de versoepelingen kunnen ingaan op 15 maart, als de huidige lockdownmaatregelen aflopen. "Dan moet ruimte die er is eerlijk verdeeld worden. Bij de volgende versoepelingen moeten niet alleen de terrassen maar de hele horeca in stapjes open."

Volgens KHN kunnen de terrassen per direct open omdat de besmettingskans buiten nihil is. Ook kan de horeca bijdragen aan het terugbrengen van de besmettingen, denkt Beljaarts, omdat de de sector mensen op een veilige en gereguleerde manier bij elkaar kan brengen. "Dan zijn er misschien meer mensen op de been, maar gereguleerd."