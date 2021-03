JOZO-zout komt in Franse handen door overname

AMSTERDAM (ANP) - JOZO-zout komt in Franse handen. Zoutproducent Nouryon Salt, dat onder meer JOZO maakt, verkoopt de specialistische zouttak aan de Franse zoutproducent Salins Group.

Nouryon, voorheen een onderdeel van verfconcern AkzoNobel, is bekend van zoutmerken voor consumenten zoals JOZO en NEZO, maar ook van Suprasel, zout dat gebruikt wordt in levensmiddelen.

Nouryon verwacht dat de deal in de tweede helft van dit jaar wordt afgerond. Toezichthouders moeten nog hun toestemming geven. Er is niet bekend gemaakt hoeveel geld er met de deal gemoeid is.

In totaal gaat het om meer dan 250 banen en drie locaties waar zout wordt gewonnen, verpakt en gedistribueerd: in Hengelo, het Deense Mariager en het Zweedse Göteborg. Ook zal Nouryon Salins voorzien van een speciaal type zout uit mijnen bij Hengelo en Mariager voor gebruik in voeding.

Salins, naar eigen zeggen de grootste zoutproducent van Europa, heeft productiefaciliteiten in Frankrijk, Spanje, Italië, Tunesië en Senegal. Salins maakt 4 miljoen ton zout per jaar.